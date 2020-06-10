Банда фальшивомонетчиков орудовала в СКО

Правоохранительные органы

21:39 10 Июня 2020

К 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и выдворением за пределы страны суд приговорил гражданина России. Еще два североказахстанца получили аналогичный срок, но условный. Такое решение было принято в отношении банды фальшивомонетчиков, которых задержали в марте этого года.

На территорию Казахстана они завезли 200 фальшивых банкнот номиналом в 500 евро. Кроме иностранной валюты, злоумышленники подделывали и отечественную. В областном департаменте экономических расследований, которые в этом деле тесно сотрудничали с коллегами из Павлодарской области, рассказали, что большая часть фэйковых денег не попала в оборот.

Абласан Курбанов, и.о. руководителя следственного управления департамента экономических расследований СКО:

— Данные граждане были обвинены по 5 составам преступления по 15 эпизодам. Есть незаконное пересечение государственной границы, незаконное изготовление банкнот, а также организация и участие в составе организованной транснациональной преступной группы. Указанные граждане занимались сбытом не только на территории нашей области, но и в Павлодарской, Карагандинской областей и г. Нур-Султане.

 

 

Дарья Пышмынцева

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