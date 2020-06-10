87 кружков разных направлений действует во Дворце школьников

Это лаборатория биологии, где ребята изучают физиологические процессы организма человека: измеряют пульс, давление, сердцебиение. Алдияр Эрсаин в будущем хочет стать врачом, поэтому над выбором кружка долго не думал.

Алдияр Эрсаин, учащийся СШ№6 им. Кожабергена жырау:

— Мне нравится человеческая физиология, потому что это одновременно и самое интересное и самое трудное. Увлекаюсь я биологией, химией, проверяю я в данный момент воду водонапорной башни и ишимсике воды.

На современном оборудовании ребята проводят различные эксперименты. Например, сейчас они тестируют воду, определяют, пригодна ли она для питья. Результат показал отсутствие лишних примесей. Всего по направлению «Биология и химия» во Дворце школьников занимаются более 240 учащихся.

А в этом кабинете школьники изучают основы электростатики. Другими словами, они проводят эксперименты с электрически заряженными телами.

Александр Макаренко, педагог дополнительного образования Дворца школьников:

— У нас сейчас проходит занятие по физике. Кружок работает «Физика вокруг нас». Всего, вообще, функционирует 3 кружка. В данный момент у нас занимаются учащиеся высшего лицея им. М.Жумабаева. Учащиеся с 7 класса перешли в 8, сейчас изучают материал 8 класса.

Наступила пора летних каникул. А значит у ребят появилось возможность проводить время с интересом и пользой. Для всех жалеющих двери Дворца школьников открыты. С детьми здесь работают по 14 образовательным программам. К слову сказать, 87 кружков посещают более 2 тысяч юных североказахстанцев.

Анастасия Остертак