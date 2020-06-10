29-летний мужчина утонул в с.Кустовом Кызылжарского района

С каждым днем становится печальнее. Только с начала июня в области произошло 4 случая гибели людей на воде. Один из последних зарегистрировали в селе Кустовом Кызылжарского района. Прошлый вторник стал роковым для 29 -летнего мужчины.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Двое молодых людей отдыхали на одном берегу, решили переплыть на другой. Один переплыл с плавсредством, второй двигался за ним. Сильное течение, холодная вода. По предварительной информации, они были пьяны. Не совладав со своими усилиями, последний начал тонуть.

Ежедневно спасатели мониторят санкционированные места для купания. В Петропавловске их два — это озеро Пёстрое и пляж на реке Есиль. ЧС-ники еще раз напоминают отдыхающим о соблюдении правил безопасности на воде.

Зачастую приходится и помогать людям, говорят они. К примеру,9 июня во время очередного обхода береговой зоны сотрудники департамента спасли шестерых человек. Катамаран с пассажирами заглох посреди озера Пёстрого.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Мы мониторим озеро Пестрое и видим,что там активно используют катамараны, по нашей информации, где-то не справились с управлением, заплыли далеко, есть и случай, когда заклинила педаль. Наши спасатели на катерах оказались рядом, своевременно оказали помощь, не допустили несчастных трагических случаев.

Несколькими днями раньше ЧС-ники спасли молодую девушку. Нарушила правила, и заплыла за буйки, самостоятельно вернуться к берегу у нее не было сил.

Анжелика Сычева