В Петропавловске запустили предприятие по переработке молока

ТОО «EcoMol Sergeevka» — производитель молочной продукции. Завод запустили в конце прошлого года, но выйти на полную мощность не успели. Пандемия внесла свои коррективы. Сейчас здесь производят несколько наименований продукции, которая на следующей неделе появится на прилавках местных супермаркетов.

Альбина Рашитова, директор ТОО «EcoMol Sergeevka»:

— Мы перерабатываем молоко. Производим масло, творог, молоко, а также в будущем будем производить кисломолочные продукты: йогурты, кефир, сметану. На заводе работников 11, из них 3 это администрация и 8 непосредственно работают в цеху.

Новое современное оборудование российского производства позволяет перерабатывать до 10 тонн молока в сутки. Закупили его с помощью господдержки, получили кредит на 20 млн тенге.

Гульбаршин Даулетбаева, заместитель директора СКФ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:

— Ставка вознаграждения составляет 14 процентов, 8 из которых субсидируется государством в рамках программы «Экономика простых вещей». В связи с тем, что предприятию недостаточно было залогового обеспечения, фондом «Даму» предоставлена гарантия в размере 71 процента от суммы кредита, что позволили покрыть недостающую часть залогового кредита.

Продукцию производят с разным процентом жирности. К примеру, полкилограмма — вот этого 82 процентного масла будет стоить полторы тысячи тенге. А в этом котле сейчас варят сырную массу. Делают ее из сыворотки. Здесь около двух тонн. Весь процесс займет 2-3 часа.

Евгений Гноевых, оператор ТОО «EcoMol Sergeevka»:

— Варим при температуре в 82 градуса. Потом сливаем и остальное собираем в мешки и в холодильник.

Стоит отметить, что в СК гарантированием поддержали 34 проекта почти на 3 млрд тенге.

Алена Хан