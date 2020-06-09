В 2019 году ряды полиции СКО пополнили около 80 молодых сотрудников

Альбина Кипшакбаева — выпускница СКГУ им. М.Козыбаева. Получив диплом юриста, сразу же пошла работать в полицию. Сейчас она инспектор группы административной практики.

Альбина Кипшакбаева, инспектор группы административной практики Управления полиции г.Петропавловска:

— В рамках реализации Меморандума с нами сотрудники ДП проводили профориентационную. Работали очень углубленно. Нас водили по экскурсиям: в музей, по Департаменту в Управление полиции, на практике обучали, показывали какая работа у нас может быть, какие специалисты нужны. С детства я мечтала либо носить халат белый, быть медработником, либо носить форму: быть сотрудником полиции. Так как у меня первое образование химическое – я поносила и халат, а теперь я хожу в форме. Может быть, это одна из причин, почему я пришла в ОВД.

25-летний лейтенант полиции Канат Секибаев так же, как и Альбина Кипшакбаева, несколько лет назад выпустился из стен местной альма-матер, получил юридическое образование и начал работать в правоохранительных органах. Теперь Канат — инспектор отдела кадровой политики.

Канат Сикебаев, инспектор отдела кадровой политики Управления полиции г.Петропавловска:

— При возникновении опасности люди в первую очередь, обращаются в полицию.Я горжусь тем, что выбрал такую ответственную и почетную профессию. Призываю выпускников ВУЗов также рассмотреть перспективу трудоустройства в органы внутренних дел, это хоть и сложная, но почетная и полезная для общества работа.

Стражи порядка ведут активную работу по привлечению молодёжи на полицейскую службу. Уже тридцать студентов вуза, которые осваивают азы юриспруденции, планируют трудоустроиться в органах внутренних дел.

Анжелика Сычева