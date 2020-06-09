Ученые-историки вместе со студентами отправились на раскопки

Песни, танцы и напутственные слова… Навстречу историческим открытиям ребята отправляются в торжественной обстановке. Для третьекурсника Дархана Нургожи эта археологическая экспедиция — третья по счету. Учится парень на историка. Говорит, — каждая поездка, как первая. Всегда новые эмоции и впечатления.

Дархан Наргожа, студент СКГУ им.М.Козыбаева:

— Раскопки в профессии историка — самое интересное. Первый раз в экспедицию я поехал в Долматово, это было на 1 курсе. Следующая была в 2019-м в Уалихановский район, на «Кызыл обу». В моей небольшой пока еще практике эта поездка самая незабываемая. Мы пробыли там все лето. Столько нового я не узнавал даже на занятиях. Мы, как первооткрыватели, и от этого становится вдвойне приятней. Я очень рад,что могу внести свой вклад в историю.Мы откроем новую страницу в средневековье. Ведь о нем мы практически ничего не знаем.

Вместе с Дарханом отправились на историческое место еще 7 студентов университета. Каждый возлагает на эту поездку большие надежды. Собственно, как и их руководитель группы Анатолий Плешаков.

Анатолий Плешаков, руководитель учебно-научного центра археологии при СКГУ им.М.Козыбаева:

— Дело в том,что средневековые памятники были раньше запрещены. В 44 году еще вышел указ, что нельзя их исследовать в силу политическим и прочих причин. Сейчас, наверное, уже наступило время, когда можно это делать. И вот сейчас мы будем продолжать работать в мавзолее, это очень интересный объект.

В археологической экспедиции историки пробудут полтора месяца. Возможно, после этой поездки появится больше информации об уникальном городище, предположительно, эпохи Золотой Орды.

Анжелика Сычева