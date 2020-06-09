Пьяного водителя в СКО лишили водительских прав на 7 лет

Правоохранительные органы

21:19 9 Июня 2020

Днем позже еще одно ДТП произошло в городе Мамлютке. 44-летний водитель не справился с управлением, с проезжей части его машина упала прямо в воду. К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения. Оно показало, что автолюбитель сел за руль подшофе.

Динара Сагандыкова, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

По факту управления в нетрезвом виде завели протокол по статье 608 КОПН, решением суда он получил наказание в виде административного ареста на 15 суток и лишения прав на 7 лет.

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

Новые схемы обмана придумали злоумышленники в СКО
В 2019 году ряды полиции СКО пополнили около 80 молодых сотрудников
В музее департамента полиции хранятся уникальные экспонаты
В Петропавловске 20-летний шутник разбил автомобиль на парковке
Кражи велосипедов возобновились в СКО
Кражу на более чем 6 млн тенге раскрыли полицейские Жамбылского района
С 1 июня в области прекратили свою работу 11 блокпостов
Незаконное переоборудование авто, тюнинг, нарушение режима тишины
За беспрепятственный перевоз буровой установки — 500 тыс тенге
Полицейские напоминают о правилах использования электросамокатов
Сотрудники уголовно-исполнительной системы привлекли волонтеров
3,5 года проведет за колючей проволокой