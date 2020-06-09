Посевы в Казахстане теперь можно застраховать

Сельское хозяйство

20:41 9 Июня 2020

Застраховать можно любые направления в сфере агропромышленного комплекса. К примеру, от летней засухи и осенних дождей зерновые и масличные культуры.

На реализацию этой программы из государственного бюджета выделили порядка 2,5 млрд тенге. Заключить договор и получить выплаты можно с помощью сайта Qolday.kz. При наступлении страхового случая на почту заявителя придет уведомление.

Аблай Нуркенов, руководитель СКФ «Фонд поддержки сельского хозяйства»:

— Заявку необходимо направить до 15 июня, срок страхования с 15 мая по 15 августа. Это на случай если будет засушливое лето. Оплачивается страховая премия при этом, как я уже сказал, государство субсидирует 50 процентов страховой премии, на 1000 гектар, это будет 1 млн 440 тыс тенге, 700 тысяч премии он только оплачивает в данном случае.

 

 

Алена Хан

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