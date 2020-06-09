На 9 июня в СКО официально подтверждено 68 случаев заражения COVID-19

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— За последнюю неделю с 2.06 по 9.06 в СКО было зарегистрировано 54 случая бессимптомного инфицирования коронавирусной инфекцией и 68 случае это заболевших с симптомами. Таким образом, общее количество заболевших составляет 122 человека.

Статистика совсем не воодушевляющая. Специалисты говорят, что на нее сильно влияет ситуация в соседней России, которую спокойной нельзя назвать от слова совсем. К ней мы вернемся чуть позже, а пока…

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Поговорим о последних случаях заражения короновирусной инфекцией в нашем регионе. Речь идет о 33-летней жительнице Петропавловска. Санитарные врачи считают, что она заразилась от мужа, который в конце мая выезжал за пределы области. Специалисты установили круг контактных лиц из 9 человек. У троих из них уже подтвердили COVID-19. Таким образом, на 9 июня в СКО 68 заболевших.

Под пристальным контролем медиков находится трехлетний ребенок из этой семьи. Он относится к бессимптомной категории пациентов.

Асет Жуматаев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Данный ребенок был организованным, посещал детский сад. По нему у нас есть контактные лица — 23 человека, 18 по группе и 13 — это сотрудники. Потенциальные контактные из них 2 человека. Деятельность сада приостановлена на 14 суток, с момента последнего посещения ребенка.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Симптомные, бессимптомные, заболевшие. Терминология, в которой очень легко запутаться. Давайте разбираться вместе. Ранее бессимптомных носителей направляли в инфекционный стационар, где они находились весь период лечения. Сегодня такие пациенты остаются в больнице не больше трех суток, чтобы пройти обследование. Если противопоказаний нет, врачи отпускают их на домашний карантин, где за ними продолжают наблюдать, но уже удаленно. Спустя 10 дней бессимптомные носители снова пройдут тест на COVID-19.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— При отрицательном результате ПЦР исследования карантин завершается, при положительном результате карантин продляется до истечения 14-го дня включительно, затем при отсутствии клинических признаков карантин завершается. При его завершении бессимптомному носителю выдаются рекомендации.

Вернемся к ситуации в России и ее влиянию на эпидемиологическую обстановку в СК. С 14 апреля в нашу область въехали больше 17 тысяч грузоперевозчиков из соседней страны. Львиную долю региональной статистики, причем как по бессимптомным, так и по зараженным, пополнили именно они.

С их стороны на прошлой неделе было очень много недовольства, когда на трех пропускных пунктах на километры растянулся караван из фур. Без результатов анализа на COVID-19, а его нужно было ждать несколько дней, следовать по маршруту они не могли. А теперь…

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Теперь водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки, следующие на территорию РК подлежат анкетированию, обязательному забору материала для лабораторного обследования методом ПЦР. И водители продолжают следовать по маршруту. При получении положительного результата обследования у прибывшего лица сотрудник СКП обеспечивает информацией департамент контроля качества того региона, где находится водитель согласно маршрутного листа.

О долгом ожидании на пунктах пропуска международные грузоперевозчики теперь могут забыть, а североказахстанцы, которые собрались на следующей неделе в кино, возможно, изменят свои планы и останутся дома.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Сейчас у нас 6% прироста заболевших, поэтому пока о возобновлении деятельности таких объектов, как кинотеатры мы не можем говорить. Убедительная просьба соблюдать все меры, которые соблюдали в режиме ЧП. Использовать макси, проводить дезинфекцию, мыть руки, лицо, смотреть за пожилыми и детьми, ограничить их от посещения массовых мест.

Дарья Пышмынцева