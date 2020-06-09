Благотворительную акцию организовали активисты областного профсоюзного центра

Работники профсоюзного центра навестили труженицу тыла, ветерана образования Шакар Канафину. При встрече с гостями преподаватель с 40- летним стажем сразу вспоминает о тяжелых военных годах. Это время пришлось на ее детство, которого у женщины не было.

Шакар Канафина, труженица тыла:

— По вечерам во время Великой Отечественной вязали солдатам варежки и носки. Помню, что у меня не получалось, поэтому мама вязала основную часть, а я продолжала. Так и прошли мои детские годы.

В Петропавловск Шакар Ибраевна переехала после выхода на пенсию. Живет здесь с сыном, каждый день приходит дочь. Ветеран очень обрадовалась такому вниманию со стороны профцентра.

Шакар Канафина, труженица тыла:

— Большое спасибо профсоюзу за то, что не забывают о нас и оказывают посильную помощь. Внимание для нас очень важно.

Такое внимание важно и для Нины Теплинской. Долгие годы она руководила областным комитетом профсоюза образования и науки. С радостью рассказывает о своей трудовой деятельности, не менее интересно проводит время и на заслуженном отдыхе.

Нина Теплинская, ветеран труда:

— Вот у меня словарь по казахскому языку. Я начинаю учить казахский язык. Я считаю, недостатком нашего образования было то, что мы не знали языка того народа, на земле которого живём.

Мука, крупы, масло. Продуктовые корзины работники профсоюза раздают социально уязвимым слоям населения. Регулярно они посещают пенсионеров, инвалидов, многодетные и малоимущие семьи.

Самат Жуматай, председатель молодёжного совета «Келешек» профсоюзного центра СКО:

— Нам выделяются деньги фондами «Казакстан енбек адамы» и «Транстелеком». На этот сезон нам выдано около 180 тысяч тенге.

Активисты побывали уже в 10 семьях, в планах помочь еще 40 североказахстанцам.

Айгерим Муканова