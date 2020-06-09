А.Мамин: СКО в числе лидеров по социально-экономическому развитию

От посевной кампании и добычи нефти до бюджета страны и золотовалютного запаса. На заседании правительства звучат главные для государства цифры и показатели. СКО за них «краснеть» не пришлось. У нас рост во всех основных секторах экономики.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Объём валовой продукции сельского хозяйства увеличен на 2,5%. Рост обеспечен в животноводстве за счёт выхода на полную проектную мощность новых 7 молочно-товарных ферм. Положительная динамика в отрасли будет сохранена. В этом году начали строительство ещё 10 современных комплексов.

Возводим не только фермы. В области реализуют 560 проектов по инфраструктуре. Все они в рамках госпрограмм. Благодаря этому мы на 8% увеличили объёмы строительства. Отличный показатель по вводу жилья — 14,7%. Только в областном центре за два года сдадут 32 многоэтажки. В сёлах в 2020-ом году построят 800 домов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Рост в промышленности региона составил почти 7%. Он обеспечен в обрабатывающей промышленности, где увеличены объёмы машиностроения и продуктов питания. Благодаря поддержке Правительства восстановлена работа завода «ЗИКСТО». По итогам 5 месяцев выпущено продукции почти на 5 млрд тенге. При общем портфеле заказов 15 млрд.

Приток инвестиций вырос на 14%, — докладывает Кумар Аксакалов. Кто и как поработал с января по май, видно на этой таблице. СК в числе лидеров.

Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Казахстан:

— По итогам 5 месяцев 2020 года по основным показателям в 4 регионах обеспечены опережающие темпы роста экономического развития. Это Карагандинская, СК, Алматинская и Костанайская области. Показатели очень хорошие.

Но это не повод расслабляться. В стране около месяца назад сняли режим ЧП. Идёт поэтапное смягчение карантинных мер. Аскар Мамин отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить экономику.

Айгерим Мукашева