В Северном Казахстане завершилась посевная кампания

Сельское хозяйство

20:08 8 Июня 2020

Кроме того, по поручению главы региона в области в 2,5 раза увеличили посевы гречихи для полного покрытия потребности населения. В разрезе областей страны СК в этом году лидирует по внесению минеральных удобрений.

Речь идет об объеме в 83 тысяч тонн. В посевной кампании 2020-го задействовали больше 13 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.

Ерболат Бекшенов: руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— В этом году на данный момент уже приобретено техники на сумму больше 22 млрд, это на 7 млрд больше, чем в прошлом году. Все вместе, сортообновление, применение минеральных удобрений, приобретение новой техники, позволяет все получать в будущем хороший урожай. В этом году в агротехнические нормы мы вписались, по ГСМ государство все обеспечило. Погода хорошая стоит, ждем дождя и надеемся получить хороший урожай.

 

 

Алена Хан

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