В Петропавловске намерены увеличить количество парковок

Машин в Петропавловске много, если быть точнее, порядка 57 тысяч, только вот не для всех есть парковочные места. В областном центре такая проблема плавно, но, очень заметно для горожан переходит из года в год. Казалось, и решения ей нельзя было найти.

Жители шести домов на улице Новой тоже не строили оптимистичных прогнозов на этот счет, пока не появилась она. Парковка на 48 мест, 4 из которых — инвалидные. Теперь во дворах в этом районе есть где развернуться и людям, и машинам.

Наталья Мамонтова, жительница г.Петропавловска:

— В том доме, там не пройти, там даже дети не могут играть, там сделали площадку, но если ребенок побежит, то может попасть под машину.

Случай для разных регионов страны, к сожалению, нередкий, — говорит Кумар Аксакалов. Допускать подобное не позволительно. К следующему году в Петропавловске планируют сделать 50 парковок, большинство из них будут на 75, а некоторые и на 150 мест.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Идет работа по изъятию земельных участков. Эта работа постоянно городом проводится, и вот за три года мы уже изъяли порядка 100 участков по Петропавловску. Этот 66 га. Очень много транспорта передвигается бесконтрольно во дворах. Мы должны обеспечить безопасность для детей, дать воздух для жителей, чтобы свободно перемещались, чтобы свободно отдыхали.

Свободно отдыхали, комфортно жили. Один из коммерческих домов жилого комплекса «Самал». Войдут в него 4 трехэтажки по 38 квартир. В микрорайоне «Орман» он выделяется на фоне остальных новостроек своим месторасположением и привлекающим внимание фасадом.

Ты будто в городе и за его чертой одновременно, все дело в соседстве с природой. Судя по проекту, комплекс буквально будет утопать в зелени.

Андрей Асаёнок, директор ТОО «Future.Kaz»:

— Заканчиваются работы по первому дому, продолжаются работы по второму. По первому дому работы завершаем по отделке фасадов, по внутренней отделке.

Просторные квартиры с высокими потолками. Квадратный метр такого комфорта обойдется североказахстанцам в 200 тысяч тенге, на 5 тысяч меньше получится заплатить, если приобретать здесь жилье через «ЖССБ».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы видим, что с каждым годом все больше жилья строится. Для сравнения, если в 2018-м году мы построили 2 тыс квартир, в 2019-2200 квартир, то в этом 3 тысячи должны построить.

Если строительство — один из главных двигателей экономики, то сфера развлечений — ее лакмусовая бумажка. К слову, выбор мест отдыха для североказахстанцев с каждый годом становится больше. Речь идет о новом кинотеатре.

Место под него в «Достык моле» заложили еще на этапе строительства развлекательного центра. Открыть его должны были в середине марта, но из-за пандемии сроки затянулись ровно на три месяца. 15 июня кинозал откроет свои двери для посетителей.

Рассчитанный на более 500 зрителей, с итальянскими креслами и бельгийской аппаратурой. При этом ценник на билеты обещают средний, не выше того, что есть в Петропавловске.

Дарья Пышмынцева