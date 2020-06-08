СКО: Мужчина, спасая своих детей, утонул на р.Есиль

Купальный сезон наступил, а вместе с ним появился риск возникновения несчастных случаев на воде. Все потому что многие североказахстанцы пренебрегают правилами безопасности, находятся в несанкционированных для купания местах. К сожалению, зачастую это приводит к трагедиям.

Одна из таких произошла в районе Г.Мусрепова в воскресенье, 7 июня, недалеко от села Ефимовки. Семья из Новоишимского приехала отдохнуть на реку Есиль. Расположилась не на пляже, а в 300-х метрах от него. Супруги не заметили, как потеряли из виду детей. Позже их увидели тонущих в воде.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Мужчина ценой собственной жизни, спасая несовершеннолетних детей, сам утонул. Девочка 2008 года рождения, мальчик 2010. В тот же день силами отделами полиции, пожарной части были организованы поисковые работы. Однако, тело мужчины было обнаружено сегодня утром.

Последним стало прошлое воскресенье и для 30-летнего мужчины в Тимирязевском районе. Его тело нашли на обгоревшем матраце в помещении пункта приема зерна местного элеватора. Там произошел пожар. Погибший отравился угарным газом.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Предварительная причина огня- малокалорийный источник огня. Возможно, это непогашенная сигарета. Окончательная причину и материальный ущерб устанавливаются.

За последние 7 дней в СК произошло 73 чрезвычайных происшествия, львиная доля которых пришлась на пожары и возгорания. За нарушения правил пожарной безопасности, а также на воде к административной ответственности привлекли 94 человека.

Абай Альжан