Педагоги «Орлеу» участвовали в республиканской онлайн-конференции

Организатором выступил коллектив филиала центра повышения квалификации Мангыстауской области. На связи были почти все регионы страны.13 спикеров подготовили доклады, где рассказали о наследии великого ученого.

Нашу область представила директор школы-лицея аль-Фараби Кулимкоз Смаилова. Она рассказала о проекте «Милосердная школа», который реализуется уже больше 10 лет. Аналогичную конференцию запланировали провести и североказахстанцы. Пройдет она 18 июня.

Кулимкоз Смаилова, директор школы-лицея аль-Фараби:

— Мы будем рассказывать, насколько мы считаем правильным внедрение, вообще, во все школы нашей республики философских идей Аль-Фараби, что они и в 21 веке очень жизнеспособны отвечают на вызовы времени и отвечают на вопросы отдельной личности.

Анастасия Остретак