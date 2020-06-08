Мужчина в Петропавловске пытался сорвать с 65-летней женщины золотую цепь

Правоохранительные органы

20:34 8 Июня 2020

Инцидент произошел в обеденный перерыв на одной из центральных улиц областного центра. К счастью, злоумышленнику помешал случайный прохожий. В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний петропавловец. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Всего с начала года в СК зарегистрировано 33 грабежа, 30 из которых полицейские раскрыли.

 

 

Дарья Пышмынцева

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