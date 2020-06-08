Четверть миллиарда тенге вложат в Петерфельдскую СШ Кызылжарского района

Перед вами школа будущего… Правда, сейчас она больше похожа на развалины советского здания. Учебное заведение в селе Петерфельд возвели больше полувека назад. Капремонт не проводили. Зато в этом году наверстают упущенное за все 50 лет.

Здесь изменится буквально всё — от ветхой кровли и прогнившего пола до мебели и технического оснащения. Дизайн будущей школы «мечты» разрабатывали столичные специалисты. Каждый уголок будет как с картинки каталога.

Ерлан Айтмухамбетов, президент общественного фонда «Bilim Foundation»:

— Этот зал раньше выполнял 2 функции: столовой и актового зала. Сейчас эта зона превращается в рекреационную. Именно для младшеклассников. Здесь будут стоять столы с конструктором. Здесь будет экран, где будет развивающий видеоматериал.

По соседству столовая. Но по эскизу, скорее, модное кафе. С низкими ценами обещает инвестор. На месте спортивного зала сделают актовый. А уроки физкультуры будут проводить в пристройке, которую сейчас возводят. Большие неудобства приносят грунтовые воды. Постоянная сырость, плесень на стенах и потолке.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Не пощадили грунтовые воды и коммуникацию. Водопроводные трубы пришли в негодность лет 20 назад. Видно, какие они ржавые и хрупкие. Как и тепловые. Поэтому в этом году здесь полностью поменяют всю инфраструктуру.

Только вот ни новая проводка, ни водопровод долго не продержатся, если не спасти здание от постоянных затоплений. Потому на стенах будет гидроизоляция. А школьную территорию, она главный пострадавший, приподнимут, чтобы сделать уклон.

Так, вода будет уходить в арыки села. Правда, не все они в рабочем состоянии, рассказывает инвестор. Проблему, конечно, нужно решить, чтобы не затопило новые спортивные и игровые площадки. Их с нетерпением ждут школьники, которых здесь 215.

Жулдыз Искакова, учащаяся Петерфельдской средней школы, Кызылжарский район:

— Я учусь в этой школе 5 лет. Она была очень старая. В ней не было актового зала. Там было много минусов — туалет, столовая. Нас инвестировали. Мы очень благодарны. Нашу обновят и всё будет намного лучше.

Не только обновят кабинеты. Изменится сам подход преподавания. В основу заложили финскую модель. Школа будет не только храмом знаний, она поможет ученикам найти себя, получить навыки, которые нужны во взрослой жизни, главное, быть разносторонне развитыми.

Для этого лаборатории и классы оснастят по последнему слову техники. Общая сумма инвестиций — почти 250 млн тенге. Это государственно-частное партнёрство. Школу передали в доверительное управление.

Ерлан Айтмухамбетов, президент общественного фонда «Bilim Foundation»:

— Это проект является некоммерческим. Мы являемся ОФ. Коммерческой выгоды здесь нет. Все средства, которые будут сюда закладываться, в течение 10 лет будут потихоньку возвращаться.

Больше, чем школа. Учебное заведение должно стать образовательным, культурным и спортивным центром всего Петерфельда. Посещать уютный сквер, библиотеку и кабинет психолога, он тоже будет здесь, сможет любой желающий.

Айгерим Мукашева