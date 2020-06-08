Больше всего услуг за счет госбюджета предоставили больницы СКО в 2020г.

Общество

20:03 8 Июня 2020

За первые три месяца 2020 года региональными организациями здравоохранения и социальных служб оказано услуг на 11 млрд. тенге, 90 процентов из них выполнено за счет бюджета, за счет средств, полученных от населения – 6,5 и за счет средств от предприятий – 3,5 процента.

По статистическим данным, больше всего услуг за счет госбюджета предоставили больницы региона. В том числе оказывающие стоматологические услуги. Что касается организаций образования, это 709 учреждений, то здесь объем составил 96,5 процентов. Основным источником оплаты услуг являются средства бюджета, которые составляют 95 процентов, 4,5 оплатило население, за счет средств предприятий — 0,2 процента.

 

 

Алена Хан

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