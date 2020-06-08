Библиотека им.С.Муканова пополнилась новыми экземплярами книг

Общество

18:53 8 Июня 2020

Каждый может найти здесь себе материал по интересам. Хочется, в частности, отметить, книжный уголок, посвящённый великому Абаю. Здесь представлен 36-томник книг поэта на казахском языке. Среди них есть и произведения авторов, которые писали о жизни и творчестве великого мыслителя. Выпущены они к его 175-летию. Всего в библиотеку поступило более 200 книг.

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Пользуются популярностью книги Стивена Кинга «Король ужасов». Они так и поступают, можно их увидеть у нас в новинках. Они поступают к нам, в свободном доступе. По «Рухани жаңғыру» книги, такие как «Антология современной казахской поэзии», также «Антология современной казахской прозы», которые поступили сразу на 5 языках.

 

 

Анастасия Остертак

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