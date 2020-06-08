9 июня официально дадут старт археологическим экспедициям в СКО

Археология — одно из главных направлений программы «Рухани жангыру». В СК за последние годы исследовали около 100 памятников. Собрано много артефактов, отражающих материальную и духовную культуру древних людей.

«Ботай» и городище «Долматовское» вошли в республиканский фонд культурного наследия. А в конце 2019-го новая сенсация. Узнали о многовековом памятнике «Кызыл Оба», что находится на территории Уалихановского района. Тогда же и начались раскопки на местах.

Акмарал Ибраева, проректор по науке и инновациям СКГУ им.М.Козыбаева:

— В процессе раскопок, был вскрыт участка северного сектора мавзолея. Его площадь 100 кв метров. Хорошо выявлен отлично сохранившийся северо-восточный угол.

По словам специалистов, все проводимые до настоящего времени в нашем регионе экспедиции были только в рамках плановой учебной практики. 2020-й год все изменит. Ко всем археологическим работам подойдут масштабно.

Ракат Мамбеталинов, директор центра по охране и использованию культурного наследия:

— Руководителями отряда будут Плешаков, и Тимур Смагулов. По студентам если, то это порядка 15 человек, 5-магистранты. Остальные 10 человек ППС данных университетов и сотрудники центра по охране и использованию культурного наследия.

Желание участвовать в археологических исследованиях изъявили и волонтеры. И их оказалось немало. Но, из-за ситуации с коронавирусом ребят на исторические места пока не могут пустить. Активистов привлекут, как только обстановка с пандемией станет стабильней.

Ракат Мамбеталинов, директор центра по охране и использованию культурного наследия:

— Финансирование идет за счет средств 2 университетов и сотрудники центра по охране и использованию культурного наследия. Буквально вчера сотрудники выехали в Уалихановский район для установки полевого лагеря. В лагере будут установлен барак, размеров 3 на 20, а также кухня, санузлы.

Много работы в этом году запланировано и по археологической реставрации древних памятников. Для этого привлекут отечественных ученых, а также из России и Украины.

Анжелика Сычева