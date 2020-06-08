6 новых скверов появятся в Петропавловске в этом году

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Заросли травы, старые деревья и груды мусора: раньше этот заброшенный пустырь люди обходили стороной. Местные жители неоднократно жаловались на забытый участок. Все изменилось осенью прошлого года. Теперь это красивый и чистый сквер. Проводят время здесь и пенсионеры, и мамочки с детьми, и молодежь.

Восстанавливать территорию начала в июне 2018-го региональная ассоциация строителей. Для начала вывезли несколько машин сухой травы, старых веток и прочего хлама. И только потом принялись за благоустройство. Вдоль сквера стоит многоэтажный жилой дом.

В скором времени рядом с ним появились брусчатка, новые скамейки и молодые деревья. Позже этому месту дали название «Аллея строителей». Для местных жителей такое преображение стало настоящим подарком, рассказывает Алексей Маковеев. Мужчина бывает здесь каждый день. Сегодня, правда, не многолюдно, но это, скорей всего, из-за жары.

Алексей Маковеев, житель г.Петропавловска:

— Раньше здесь был мусор. А сейчас здесь сделали красивый сквер. Тень, хорошо. Дети гуляют. Сегодня никого нет — жара потому что.

Только траву в сквере в этом году еще не скашивали, это немного портит вид, — говорят горожане. Обрадовались жители и новой спортивной площадке, здесь для любителей активного образа жизни установили новые тренажеры. По словам Нины Бочкарёвой заниматься сюда приходит не только молодёжь, но и пенсионеры.

Нина Бочкарёва, жительница г.Петропавловска:

— Тренажёры нам поставили. Мы довольны, приходим сюда занимаемся. Приходят и дети, и взрослые, и даже бабушки. Мы рады, что у нас сделали такую парковую зону. До парка нам далековато, а здесь хорошо.

Полюбилась местным жителям вот эта скамейка с названием «Построй своё счастье». Глядя на неё, поднимается настроение, — говорят прохожие. К слову сказать, работа по благоустройству скверов в областном центре продолжается. В этом году их появится еще шесть.

Айгерим Муканова