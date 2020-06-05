В Казахстане больше 60% автомобилей, возраст которых превышает 10 лет

Расстаться со стареньким «запорожцем», которому без малого полвека, Гульзат Токсанбаева хотела давно. Авто досталось ей по наследству от дедушки и пылилось в гараже, занимая место. Когда узнала от знакомых о программе утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, решила сдать его на переработку.

Гульзат Токсанбаева, жительница г.Петропавловска:

— Рада, что есть возможность сдать ненужную машину, которая стоит просто так и занимает место, а еще получить за это деньги. Конечно, на этой машине мы никуда не ездим. Просто железо. Никакой ценности не несет.

За утилизацию легковушки Гульзат получит больше 200 тысяч тенге. Это за полную комплектацию, за неполную — предусмотрено 150 тысяч. По новым правилам программы, вступившим в силу 1 июня этого года, сумма выплат за такие транспортные средства заметно выросла. Для сравнения раньше можно было выручить за авто от 48 до 150 тысяч тенге.

Оразтай Абдрахманов, руководитель пункта сбора ВЭТС:

— В рамках программы по утилизации старых авто, которая действует с ноября 2016 года, мы уже приняли 6000 старых автомобилей. Все легковые автомобили делятся на 2 категории, первая — это полной комплектности, где обязательно наличие всех деталей. Владелец может рассчитывать на 72 МРП. Если машина некомплектная, обязательно наличие кузова, двигателя и коробки передач.

Сдать на переработку можно большегрузы и автобусы. Если в случае с легковушками расчёт идёт наличными, то здесь немного иная система компенсации. Владельцам выдают скидочные сертификаты на покупку нового авто отечественного производителя.

Оразтай Абдрахманов, руководитель пункта сбора ВЭТС

— Грузовые автомобили делятся на несколько категорий. До 12 тонн за грузовые автомобили можно получить сертификат на 550 тысяч тенге, свыше 12 тонн — 750 тысяч. Автобусы делятся до 5 и свыше 5 тонн. За них выплачивается тоже от 550 тысяч и до 750 тысяч, соответственно. При покупке нового авто североказахстанцы могут использовать 2 сертификата.

Кроме того, упростили процедуру сдачи «утиля». Для этого при себе владельцам необходимо иметь всего 2 документа: справку о снятии с учёта транспортного средства и номер счёта в банке. Зачисление средств производится в течение 3 дней.

Абай Альжанов