В ИП «Левин» на 70% исключен ручной труд

«Вкалывают роботы, а не человек». Сегодня это непросто слова из песни, а реалии 21 века. На мебельной фабрике семьи Левиных эти манипуляторы заменили маляров. Из 18 человек осталось только четверо. Работу они не потеряли, перешли в другие цеха.

Евгений Лиценбергер, заместитель директора ИП «Левин», Кызылжарский район:

— В 2019 году взяли кредит по программе «Экономика простых вещей», было взято на эти технологии порядка 50 млн, приобрели двух роботов-манипуляторов японского производства для максимальной автоматизации процесса.

Специалисты выгодные. На работу приходят вовремя, трудятся без обеда и выходных, и так 25 лет, обещают производители.

Алёна Хан, корреспондент:

— Чтобы покрасить две вот такие спинки от стула, маляру нужно 4 минуты, робот делает это в два раза быстрее, а главное — расход краски уменьшился на 25 процентов.

Эти роботы могут не только красить, но и, к примеру, закручивать гайки и даже заниматься сварочными работами. При такой покраске можно выходить на экспорт. Качество работ отличное. Пока на фабрике работают со столицей и городом Алматы. Скоро этот список пополнят Уральск и Актау. Не исключается и заграница. Окупиться новое оборудование должно в течение двух с половиной лет.

А эти водяные камеры помогают очистить краску, которая выходит из пуливизатора. Так, процесс становится более экологичным. Кроме мебельной фабрики, у семьи Левиных есть и вот такая небольшая мастерская. Здесь они творят вместе со своими друзьями — четой Жусуповых.

Для них это — дело для души. Здесь семьи проводят свои вечера, выходные и праздники. Помогают им в создании всей этой красоты дети. Пока ее, так сказать, не монетизировали, но…будет спрос, будет и предложение.

Динара Жусупова:

— Считай все фигуры -это пенопласт, сверху мы покрываем армирующими средствами, затем у нас идет покраска. Есть топиарные работы, это трава. Из нее тоже фантазий очень много. И знаки зодиака и все что угодно, насколько фантазии хватает.

Малыми архитектурными формами мастера пока украшают свои дворы, дарят родным и друзьям. Возможно, в скором времени эти розовые фламинго, куклы ЛОЛ и другие впечатляющие своей реалистичностью фигуры появятся на улицах областного и районных центров.

Алена Хан