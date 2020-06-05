Синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета

В 2020-м смена сезонов в Северном Казахстане была, наверное, самой незаметной за последние годы. И дело даже не в жарком мае, когда жители региона спасались от палящего солнца на пляже. Не в зелени, которая окутала областной центр, как-то, непривычно быстро.

Эту весну забрал новый вирус, поэтому для большинства людей прошла она будто в тумане. Постепенно день за днем североказахстанцы выходят из карантинной спячки. Радуются погоде, простым мелочам, которые дарят теперь уже летние дни и надеются, что июнь не подведет.

Североказахстанцы:

— Хотелось бы, конечно, хорошей погоды, солнца, радости.

— Хорошую погоду, хорошее лето.

— Чтобы побольше тепла было, возможно, дождь, без него было бы очень скучно.

Скучно не будет. Дожди, грозы и постоянные ветры станут верными спутниками июня. Но падать духом не нужно. Солнечных дней с поездками на природу в компании родных и близких североказахстанцам в этом месяце тоже хватит.

Файруза Билалова, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Во второй половине первой декады ожидается постепенное повышение температуры ночью от 4-9 тепла до 11-16, днем от 18-23 тепла до 25-30.

В таком состоянии столбики термометров на севере страны продержатся до конца месяца. А иногда днем воздух будет прогреваться и до +34. В общем, настоящее лето, которое мы заслужили.

Дарья Пышмынцева