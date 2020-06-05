Пятая часть детей сирот в СКО проживает в детских домах

Сидя за круглым столом и напевая песни Абая. Так проходят вечера в семье Баймакишевых, они пример для многих. Почти 10 лет назад супруги Дина и Елубай приняли в свою семью Катю, а в 2017 — Нажию. Также у них есть два родных сына. Старший погиб несколько лет назад. Каждый ребёнок в их семье получает любовь, заботу. Никто не обделён вниманием мамы и папы.

Дина Баймакишева:

— Наша семья считается патронатной. Но я нас такими не считаю. Девочки для нас родные. Мы все их любим. Это здорово, что есть такие семьи, которые берут детей. Помогают им, обогревают, дают им заботу. Я призываю, что если есть такая возможность, то возьмите детей.

Катя увлекается игрой на инструментах: домбре, фортепиано, гитаре и баяне. Сейчас учится на преподавателя музыки. Любовь к ней проявилась ещё в школе. Мама выбор дочки поддержала. Катя благодарна за то, что ей помогли раскрыть талант. И вообще девочка очень дорожит своей семьей.

Екатерина Восипёнек:

— У меня есть любимая бабушка. Она научила разговаривать меня на казахском языке. Большое спасибо маме. Она учит, растит меня. Мне кажется если бы мамы не было, я бы не была такой.

С Нажией Катя подружилась еще в детском доме. Но она уехала оттуда раньше. Всё это время Нажия ждала своих родителей и не хотела уходить в другую семью, ездила к Баймакишевым на летних каникулах. Мечта девочки исполнилась три года назад. С первой минуты, когда она переступила порог этого дома, сразу почувствовал себя родным и близким человеком.

Нажия Максимова:

— Мы так подружились хорошо. Когда забрали Катю, мне хотелось тоже. Но я ждала маму. Когда Катя уезжала, я побежала за машиной. Хотелось тоже в гости.

Екатерина и Нажия не могут представить свою жизнь без мамы и папы, а ещё без бабушки. Она также приложила много усилий для воспитания девочек. В семье Баймакишевых прежде всего учат уважению к старшим. Говорят, что это одно из главных качеств.

Айгерим Муканова