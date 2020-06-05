На обновление конференц-залов в библиотеке им. С.Муканова выделили Т33 млн

Сейчас в библиотеке ремонтируют два конференц-зала на 1 и 3 этажах. В основном упор идёт на первый. Здесь всё уже устарело, ремонт не проводился, но теперь в помещении установят новое современное оборудование: большой LED-экран, звукоусилительную аппаратуру. А на третьем этаже старый линолеум заменят на ламинат.

Бейбитгуль Абильмажинова, директор областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Нам выделили на два зала 33 млн и всё идёт по рабочему графику. Ремонт у нас в середине мая начался и заканчивается 30 июля. Это текущий ремонт.

Напольное покрытие уже обновили, сейчас делают трехуровневый потолок. Весь материал закупается в Алматы. Средства на модернизацию были выделены в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020».

Зауре Нурмуканова, заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации СКО:

— Как вы знаете основной целью дорожной карты занятости является создание рабочих мест притом, что 50% рабочие места должны быть созданы через центр занятости. Следующее — это обеспечение заработной платой не менее 85 тыс. тенге.

Ремонтные работы проходят в соответствии с установленными сроками.

Анастасия Остертак