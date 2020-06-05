На 50 перекрестках Петропавловска установят 100 указателей с наименованием улиц

За это время вот такие зелено-серые конструкции появились на 13-ти перекрестках Петропавловска. К слову, один указатель стоит около 120 тысяч тенге. Всего на этот вид благоустройства города выделили 12 млн.

Дастан Казиев, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Указатели с названием улиц согласованы с управлением по развитию языков и с коммунальными службами, каждый перекресток согласован. Данную работу у нас проводит ИП «Кусаинов».

Дарья Пышмынцева