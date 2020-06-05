На 50 перекрестках Петропавловска установят 100 указателей с наименованием улиц

Правоохранительные органы

20:12 5 Июня 2020

За это время вот такие зелено-серые конструкции появились на 13-ти перекрестках Петропавловска. К слову, один указатель стоит около 120 тысяч тенге. Всего на этот вид благоустройства города выделили 12 млн.

Дастан Казиев, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Указатели с названием улиц согласованы с управлением по развитию языков и с коммунальными службами, каждый перекресток согласован. Данную работу у нас проводит ИП «Кусаинов».

 

 

Дарья Пышмынцева

Читайте также

Кражу на более чем 6 млн тенге раскрыли полицейские Жамбылского района
Заменить просроченные документы необходимо до 10 июля
Новые схемы обмана придумали злоумышленники в СКО
Очередная авария произошла в Петропавловске
Спасатели, волонтеры и полицейские проводят рейды по стихийным пляжам
Массовая драка произошла в Тайыншинском районе
С 1 июня в области прекратили свою работу 11 блокпостов
За беспрепятственный перевоз буровой установки — 500 тыс тенге
В СКО столкнулись «Nissan Qashqai» и КамАЗ службы пожаротушения
Полицейские напоминают о правилах использования электросамокатов
В Петропавловске проверяют общественный транспорт на соблюдение санитарных норм
Полицейские напоминают детям о правилах безопасности в летний сезон