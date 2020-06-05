Акцию по девизом «СТОП, коронавирус!» провели актеры обл.театра кукол

Акцию по девизом «СТОП, коронавирус!» провели актеры областного театра кукол для юных петропавловцев. В ярких костюмах сказочных героев, напевая и пританцовывая, на главной улице города они раздавали многоразовые средства защиты и в очередной раз призывали горожан не пренебрегать средствами безопасности, а еще раз напомнили о важности соблюдения социальной дистанции.

Анна Пульникова, культурный организатор областного театра кукол:

— Областной театр кукл , к сожалению, сейчас не сможет встречаться со своими зрителями в театре. Сегодня мы решили выйти на улице и передать привет и сказать СТОП, КАРОНАВИРУС!. Маски сшиты у нас в цеху , их хватит на всех.

Гульчахра Кулдашева, жительница г.Петропавловска:

— Конечно,было неожиданно , дети радостные внезапному вниманию такому.Дали всем календарики и маски. Приятно очень. И главное, будьте здоровы.Нет коронавирусу!

Анжелика Сычева