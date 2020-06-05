5 июня — отмечается Всемирный день окружающей среды

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Жители села Белого неоднократно жаловались на свалку у леса. Если присмотреться к грудам мусора, то понятно, что захламляют природу сами люди: бытовые отходы, старая мебель и прочие отбросы. И таких куч здесь много.

От малейшего ветра весь этот мусор разлетается по лесу. Из-за неприятного запаха в таком живописном месте о свежем воздухе остается только мечтать. Аделина Хисматулина — волонтёр. Очень переживает за экологию.

Аделина Хисматулина, волонтёр:

— Здесь ужасно грязно. Здесь столько мусора, который лежит годами. Здесь лежат кости животных. Честно я была в шоке, когда увидела столько мусора. Это очень пагубно влияет на экологию. А планета у нас только одна.

Пластиковые пакеты, бутылки «захватили» территорию леса. А ведь известно, что разлагается этот материал сотни лет, загрязняя окружающую среду.

Салимхан Сабитов, заместитель председателя совета общественного согласия АНК СКО:

— По завершении сегодняшней экологической акции мы хотим призвать самих сельчан, а не только молодёжные организации. Здесь действительно очень красивая природа. Но требуется работа, чтобы сами сельчане тоже очищали этот лес.

Очищали в этот день от мусора и береговую зону озера Пестрого. Хлам здесь оставляют отдыхающие. Любители позагорать и насладиться красивым видом, видимо, забывают о необходимости беречь природу.

Андрей Славный — главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Хочется отметить, что бытовых отходов на территории береговых линий становится меньше. Хочется призвать жителей нашего края, бережно относиться к природным богатствам и не допускать загрязнения, истощения водных объектов нашей области.

По словам специалистов, североказахстанцам следует пересмотреть свое отношение к окружающей среде и придерживаться одного правила «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Айгерим Муканова