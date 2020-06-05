3,5 года проведет за колючей проволокой

Правоохранительные органы

20:20 5 Июня 2020

Напомню, полицейского подозревали в получении взятки в 1 миллион 300 тысяч тенге. Во время режима чрезвычайного положения он хотел заполучить деньги от директора коммерческой организации за беспрепятственное перемещение по району. Не только его самого, но и иностранных граждан. Спикеры руководствовались статьей 200-ой процессуального кодекса РК.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Имеется достаточно оснований полагать, что обстоятельствами, способствующими совершению нарушений норм закона, явились отсутствие контроля со стороны начальника отдела , ответственности у должностных лиц ДП, давших положительную характеристику и рекомендовавших на должность первого заместителя начальника отдела полиции, слабое знание законодательства РК, отсутствие профилактической работы.

 

 

Абай Альжанов

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