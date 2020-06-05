14 молодых саженцев сибирской ели высадили в парке Первого Президента

Новости МТРК

19:44 5 Июня 2020

Аллею ветеранов профсоюзного движения области создали ещё прошлой осенью. Тогда высадили 25 елей. В этом году доброе дело решили продолжить. Экоакцию приурочили ко дню государственных символов и предстоящему дню медицинских работников.

Мурат Калиев, заместитель председателя территориального объединения профсоюзов СКО:

— Сегодня высаживаем 17 саженцев елей сибирской.В прошлом году в акции принимали участие в основном отраслевые профсоюзы, первичные организации заводов, промышленных, предприятий, сегодня вот еще принимают общественные организации, образование и больницы.

А ещё в этот день чествовали тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. В торжественной обстановке им вручили награды. Среди них Баян Макентаева.

Баян Макентаева, санитарка 3-ей городской поликлиники:

— Я 2 месяца работала в 3 поликлинике. В карантинном стационаре. Не скажу, что тяжело, страшновато было. Я рада, что меня на такое торжество позвали. Я благодарна,что наш труд отблагодарили, спасибо всем большое. 

Слова благодарности говорят и горожане. Старый парк — излюбленное место отдыха петропавловцев. Абжат Темешев приходит сюда часто. Говорит, теперь, когда зеленых насаждений здесь стало больше, находиться здесь гораздо приятнее.

Абжат Темешев, житель г.Петропавловска:

— Мероприятие , кажется, еще в прошлом году осенью началось. По утрам бегают здесь очень много людей, замечают, как преобразился наш парк, очень красиво, дышать даже здесь стало легче, особенно вечером, отдыхаем, можно сказать.

 

 

Анжелика Сычева

 

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