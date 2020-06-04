Создание градостроительного совета, газификация в регионе

Из-за пандемии коронавируса сферы туризма, пассажирского транспорта, гостиничный и ресторанный бизнес несут убытки. У многих предпринимателей долги перед поставщиками и невыплаченная заработная плата работникам.

Допускать большого скопления людей до сих пор нельзя, потому в ресторанах, где брали предоплату за обслуживание свадебных банкетов, нужно ее вернуть, а не с чего. Нет даже оборотных средств, говорит председатель ассоциации рестораторов и отельеров области Сайран Хамзин.

Сайран Хамзин, председатель ассоциации рестораторов и отельеров СКО:

— Нам нужны микрокредиты, пополнить наши оборотные средства, чтобы погасить долги, в том числе и по коммунальным платежам. Главный санитарный врач своим постановлением разрешил нам работу с запретом проводить торжества, это очень хорошо, но больше 45 процентов наших сотрудников находятся в отпусках без содержания.

Рестораторы считают, что и проведение банкетов пора уже разрешить. Они готовы соблюдать самые строгие правила, которые разработали бы вместе с главным санитарным врачом региона.

Кумар Аксакалов предложение одобрил. А еще многих бизнесменов волнует вопрос — когда в область придет газификация, и повлияет ли на сроки пандемия.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— До Петропавловска газ дойдет, обязательно дойдет, с учетом последних корректировок, связанных с пандемией коронавируса понятно, что будут корректировки по времени, я постоянно ставлю этот вопрос перед руководством страны, Это нужно для экономики, для качества жизни.

Представители бизнес-сообщества интересовались также можно ли вернуть дифференцированный тариф на электроэнергию.

Омари Харбедия, директор ТОО «NK-CARGO»:

— Невзирая на то, что есть статья в законе об энергетике, которая нам предоставляет эту возможность выбора ночного и дневного тарифа, сейчас почему-то по непонятным причинам убрали и нас лишили этой возможности и конкурентоспособности не только региональной, но и в международном масштабе.

В сфере строительства бизнесмены предложили разрабатывать ПСД на возведение не одного дома, а сразу целого квартала с парковками и местами для отдыха. Необходимо подумать и над созданием градостроительного совета. Все идеи глава региона поддержал.

Алена Хан