Руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Т.Байгулов побывал в СК

Круглосуточный, с тремя специалистами в дневную смену и двумя в ночную. С начала 2020-го в ситуационный центр ikomek поступило почти 83 тысячи самых разных обращений от петропавловцев, ни одно не оставили без внимания. Больше всего их было, когда в стране ввели режим ЧП.

Гизат Тайжанов, руководитель ситуационного центра г.Петропавловска:

— Что-либо запрещено или разрешено, возможно ли выходить, кто имеет право работать, кто нет. В связи с увеличением количества обращений мы были вынуждены увеличить количество операторов, где нам очень хорошо помог аппарат акима, где мы с 3 операторов увеличили до 10.

Режим ЧП позади, из карантина областной центр тоже постепенно, выходит, потому обращений стало чуть меньше, рассказали специалисты центра гостю северного региона — руководителю республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Толегену Байгулову.

Сейчас в ikomekе разрабатывают мобильное приложение, хотят сделать его максимально удобным. У борцов с коррупцией тоже есть инициатива, которая позволит отследить прозрачность всех процессов.

Толеген Байгулов, руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы»:

— Мы сейчас запустили пилотный проект в Петропавловске, Кокшетау, Уральске и Таразе — «Территория без коррупции». Мы хотим, чтобы жители в этих четырех городах до конца года почувствовали и заговорили, что, да, во всех отношениях, если обращаются, то на свои вопросы получают ответы.

Проект «Территория без коррупции» охватит сразу 4 направления деятельности. Какие именно — обсудили уже на совещании.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Первое направление — это модернизация ЖКХ, когда жителям проводят общедомовой ремонт за счет выделенных средств, эти деньги в течение 15 лет потом возвращают собственники жилья, то есть мониторинг этого процесса. Второе -это здравоохранение и образование, третье — госуслуги и четвертое направление -это полиция.

Ни один тенге не должен уйти впустую. Примеров, когда подрядчики, которые проводят ремонт домов, экономят на материалах и специалистах непозволительно много, считает Толеген Байгулов.

Толеген Байгулов, руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы»:

— В свое время притащили с Шымкента, Алматы и других городов строительные компании, они сделали и уехали, а люди остались с проблемами. Они 15 лет деньги возвращают. Это же не справедливо. Если мы говорим «Адалдық алаңы», значит, в этом городе все справедливо.

Справедливый город тот, который борется с проблемами сообща. В завершение встречи представители проектного офиса «Кызылжар адалдык аланы», городская жилищная инспекция и ассоциация КСК подписали трехсторонний меморандум.

Дарья Пышмынцева