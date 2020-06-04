Массовая драка произошла в Тайыншинском районе

Это были двое из семи учредителей ТОО «Тиолайн». Предприятие занимается добычей и обогащением титано-циркониевой руды. Учредители из Караганды прихватили с собой представителей охранных агентств.

При попытке проникнуть на территорию между приезжими гостями и местными завязалась потасовка, в результате которой, с различными телесными повреждениями к медикам обратились 10 человек.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— Нами возбужден ряд уголовных дел. Первое — это за хулиганство. И превышение полномочий частными охранными структурами. Вчера два водворённых после проведения ряда следственных мероприятий. Ночью мы водворили ещё 3 подозреваемых. Но, возможно, эта цифра ещё изменится. В отношении 2 руководителей частных охранных структур будут приняты самые жёсткие меры. Вплоть до лишения лицензий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры и следственного департамента МВД.

Айгерим Мукашева