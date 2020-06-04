Кумар Аксакалов в прямом эфире отвечал на вопросы жителей области

Судьба североказахстанских заводов, а именно ЗИКСТО, первый вопрос, который задали Кумару Аксакалову. После долгого простоя это предприятие возобновило работу. Сейчас там трудятся 450 человек, скоро штат пополнит ещё сотня заводчан.

Поддерживают существующие и открывают новые производства. Сейчас на постоянном мониторинге 42 проекта, 27 из которых уже реализуют. Это создаст в регионе свыше 3 тысяч новых рабочих мест. Запуск производства — процесс долгий и непростой, как и поиск инвестора.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас очереди не выстраиваются из инвесторов, чтобы проект реализовать. Надо найти нишу, куда привлечь инвестора, найти самого инвестора, убедить его, что он деньги не потеряет.

В общем, носить инвестора на руках. Быть на связи, поддерживать и, конечно же, помогать инфраструктурой. Последнего просят и североказахстанцы, особенно жители сёл.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я очень много езжу по области. В год проезжаю не менее 60 тысяч км на машине. Поэтому вижу все проблемы. Вижу в каком состоянии дороги. Поэтому мы из года в год финансирование увеличиваем.

К примеру, в 2016 на дороги выделили 6 млрд тенге. А в этом году — в 6 раз больше. В порядок приведут 700 км полотна. Но чтобы деньги «не закатали» в асфальт, за подрядчиками нужно следить. И не только госорганам, но и североказахстанцам. Их Кумар Аксакалов призвал не лениться, измерить линейкой толщину асфальта, посмотреть какой фракции щебень.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если жители обнаруживают, что идёт некачественная работа, брак, нужно сразу информировать. Фиксировать, сейчас у каждого сотовый телефон. Мы должны так организовать работу, чтобы у подрядчика даже мысли не было проводить работу некачественно.

В рейтинге жалоб североказахстанцев наряду с дорогами традиционно и медицина. К примеру, очередь на МРТ может растянуться на месяц. Потому в планах закупить ещё один аппарат, плюсом к тому, который приобрели в прошлом году.

Также в области появится ангиограф и 18 самых современных реанимобилей. Ещё больше аппаратуры будет в новой больнице, которую возводят турецкие инвесторы. Там смогут лечить самые серьёзные заболевания.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Линейный ускоритель. Это оборудование, которое совершенно по-другому лечит онкозаболевания. Сейчас мы онкобольных отправляем в Алматы, потому что там он есть. В ближайших регионах нет нигде. А у нас он будет.

Обращались к главе региона и с личными вопросами. Один из них — где Кумар Аксакалов предпочитает проводить отпуск.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я, когда ещё не был акимом СКО, семьёй очень часто приезжал на Шалкар. Мы приезжали туда палатками с семьями наших друзей. Купались, получали массу удовольствий. Видел огромное количество иностранцев, которые удивлялись чистоте озера Шалкар.

У него и соседнего озера Имантау большое будущее. В которое каждый год вкладывают огромные средства. И даже коронавирус сыграл на руку внутреннему туризму. Жемчужины области приглашают казахстанцев на отдых.

Айгерим Мукашева