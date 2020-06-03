Стены школ в этом году в Петропавловске покинут около 3300 выпускников

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Мой выпускной был 6 лет назад. Я отлично помню, как покидала стены родной 17-й школы, где провела 11 лет. Пышные платья, причёски, ресторан и десяток родственников. Но выпускной этого года совсем другой.

Дистанция 2 метра, никаких объятий, снимать маски тоже нельзя. Кажется, что выпускной 2020-го года превратился в сплошные правила и запреты. И вряд ли о таком торжестве мечтали 11-классники.

Лейла Фейзиева, выпускница:

— Как минимум идеальный выпускной был без масок. Мы хотели бы, чтобы пришло больше народа, родители, больше знакомых. На самом деле, у нас очень многие девочки купили дорогие платья, которые им не понадобились.

Никаких катаний на лимузинах по городу, пышных банкетов в ресторанах тоже не будет. Линейка и вручение аттестатов, но только на свежем воздухе. Каждый выпускной класс отдельно. Разделить радость ребят разрешили только родителям при условии соблюдения санитарных правил.

Светлана Опрышко:

— Немного грустно, что мы не можем надеть какие-то пышные платья. Но это не самое главное. Главное, чтобы все были здоровы. И мы прошли этот период пандемии с меньшим количеством жертв. Чтобы наши бабушки и дедушки были здоровы. Это — главное. А платье — найдем возможность и повод надеть в другой раз.

Так философски к изменениям отнеслись и школьники. Зато их выпускной непохож ни на чей другой. И даже дистанционное обучение не разлучило одноклассников, а, напротив, заставило скучать по учителям, школе и друг другу.

И вот долгожданный и волнительный момент — вручение аттестатов. Первой его получает Дарья Коппель. 11 лет прилежной учёбы, в журнале только пятёрки. За свои старания отличница получает знак «Алтын белгі», который открывает перед ней большие перспективы.

Дарья Коппель, выпускница:

— Надеюсь, получить профессию, которая будет востребована в будущем и принесет мне много радости. Надеюсь, что учёба в университете меня порадует и будет интересной. Смею предложить, что наше поколение будет тем, которое не обойдётся одним образованием. Т.к. мир очень быстро меняется. Надеюсь, что «Алтын белгі» поможет мне в учёбе в дальнейшем.

Лаззат Жалмуканова, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Впервые мы делаем 3 выпуска. 65 выпускников. 4- «Алтын белгі» и 3 претендуют на аттестат с отличием.

Искренние улыбки, последний звонок и прощание со школой. И пусть по-другому, и не так, как все привыкли. Но глядя на счастливые лица ребят, у которых впереди столько возможностей, понимаешь, смысл выпускного далеко не в посиделках в кафе и уж точно не в пышном платье.

Айгерим Мукашева