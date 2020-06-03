В зоне сноса частных домов на ул. вторая Первомайская, 16 произошел пожар

Вызов на пульт спасателей поступил в 16:41. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и за 10 минут ликвидировали возгорание, которое началось в пустующей времянке. От нее огонь постепенно перекинулся на соседний деревянный дом на два хозяина.

Жильцы одной его половины уже съехали. А владельцы второй, во время происшествия они находились на работе, ждут своей очереди на получение законных квадратных метров.

Нурлан Кульбаев, начальник службы пожаротушения ДЧС СКО:

— Ориентировочно причина пожара — неосторожное обращение населения с огнем. Возможно, лицами без определенного места жительства был причинен ущерб. Размер сгоревшего дома 8 на 12, это порядка 80 кв м, также огнем охвачено было нежилое строение во дворе размером 5 на 4. В ликвидации пожара участие принимали 4 единицы пожарных машин и 19 человек личного состава. В 16:51 ликвидировали пожар, в настоящее время производится разборка и проливка места пожара.

Дарья Пышмынцева