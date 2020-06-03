В яслях-саду «Балапан» проводят капитальный ремонт

Сейчас, кроме строителей и воспитателей, здесь никого не встретить. С введением режима ЧП малышей отправили на каникулы. После здесь начался ремонт.

Раушан Ахметова, заведующая яслями-садом «Балапан», Аккайынский район:

— Проектная мощность на 140 детей. Всего у нас 7 возрастных групп. Из них три группы с государственным языком обучения. 20 педагогов. Ремонтные работы начались 11 мая.

Смирновскому детскому саду 12 лет.На его ремонт в этом году по программе «Ауыл-ел бесiгi» выделили 25,5 миллиона тенге. Старые пластиковые окна заменят на двухкамерные. С ними в здании станет теплей и комфортнее.

На втором этаже поселят новый линолеум, на первом заменили прошлым летом. Тогда там сделали капитальный ремонт. Потратили 9 миллионов. В этом году работы продолжились. Не забыли и о безопасности, в саду будет новая система пожарных выходов.

Балгат Дуйсен, представитель строительной компании, Аккайынский район:

— Работы по замене покрытия пола выполнены на 100%. Сейчас меняем окна. Здесь задействовано 10 человек, 3 из центра занятости. Работа идёт по графику.

Объем работ выполнен почти наполовину. Возможно, уже в конце июня здесь снова раздастся детский смех.

Айгерим Муканова