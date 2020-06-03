В регионе завершается весенняя вакцинация домашних животных

В этом году из-за паводка ее начали на месяц раньше, в феврале. На данный момент план за первое полугодие по всем видам обработок ветеринары выполнили на 95%.

По результатам диагностических исследований, положительно реагирующих на бруцеллез, выявлено 312 голов крупного рогатого скота и одна голова малого. Это на 165 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На туберкулёз 3 головы КРС, в 2019 таких случаев было на 12 больше. Все животные в обязательном порядке сданы на санитарный убой.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Для проведения плановых ветеринарных мероприятий все условия созданы, т.е. необходимый запас ветеринарных препаратов, диагностикум имеется. В связи с введением на территории области карантина по короновирусной инфекции, значительно усложнилось проведение запланированных мероприятий. В первую очередь это ограничение на перемещение ветеринарных специалистов, во-вторых, отказ владельцев животных запускать ветврачей в подворья. С такими владельцами проводилась разъяснительная работа и методом убеждения обработки животных проведены. Ветеринарные специалисты обеспечены средствами личной защиты — это маски, перчатки, антисептики и спецодежда.

Анжелика Сычева