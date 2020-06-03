С начала недели свою работу возобновил Дворец спорта

Без спешки и очередей, спокойно и размеренно. Так юные петропавловцы заходят во Дворец спорта. К измерению температуры они привыкли, так как эта процедура стала обязательной в большинстве мест областного центра.

Отчего мальчишки и девчонки отвыкли, так это от старых добрых тренировок, не в сети, не на улице, а в зале. 16-летний Султан Амангельдинов за три года выучил здесь, наверное, каждый сантиметр.

Хорошо знает молодой борец свои спортивные возможности и слабости. В карантин работать над ними на все 100 не получалось, поэтому сейчас Султан вместе с другими ребятами, усиленно наверстывает упущенное, набирает форму.

Султан Амангельдинов, воспитанник секции по борьбе при Дворце спорта :

— Дома было не очень без тренера, без этой обстановки. Зал все равно, как-то придает бодрости, уверенности, энергии. Дома все по-другому, там хочется полежать, телевизор посмотреть. Было сложно дома тренироваться, но приходилось как-то держать себя в форме.

За плечами Василия Герасимова всего полгода занятий в секции по боксу. Юный спортсмен расстроился, когда из-за карантина тренировки прекратились, ведь он только вошёл в ритм, каждый день становился ближе к своей мечте. К ней он пришёл не сразу.

Василий Герасимов, воспитанник секции по боксу при Дворце спорта:

— Поначалу я занимался борьбой, а потом перешел на бокс. Есть такой мировой спортсмен, я хочу быть, как он — это Геннадий Головкин.

Стать ближе к своим кумирам здесь может абсолютно каждый. Для этого во Дворце спорта, который возобновил работу в День защиты детей, есть всё необходимое. Работает комплекс в том же режиме, что и до карантина. Параллельно в самых больших залах в рамках «ДКЗ» меняют освещение. В него вложат 27 млн тенге.

Александр Надобенко, директор Дворца спорта А.Винокурова:

— Начали занятия у нас первыми гимнасты, очень сильно дети обрадовались, такому решению, также приступили к занятиям легкая атлетика, некоторые упражнения, инвалидный спорт, борьба, бокс. Мы все нормы соблюли, приобрели санитайзеры, тепловизор у нас в наличии. По численности мы это все соблюдаем. После каждой тренировки проводится обработка всех помещений.

Дарья Пышмынцева