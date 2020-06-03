С 10 июня в СК начнутся курсы по проекту «Бизнес Бастау»

Восточной культурой многодетная мама Елена Каткене заинтересовалась много лет назад. В конце прошлого года решилась превратить свое увлечение в бизнес. Женщина отучилась по проекту «Бизнес Бастау», получила грант на сумму свыше 500 тысяч тенге.

На стартовый капитал приобрела несколько видов чая и открыла комнату релаксации. Кстати, интерьер и оформление придумали выпускники проекта, которые посещали курсы вместе с Еленой.

Елена Каткене, предприниматель:

— Обучение было емким, нам давали знания, которые раскрывают в человеке интерес к делу. Нам предлагали бизнес-идеи. Нам достался сильный наставник. Люди приходят ко мне, записываются на чайную церемонию. Они переключаются, уходят от себя, проблем. Открывают себя настоящими, какие они есть.

В этом году занятия по проекту «Бизнес Бастау» начнутся 10 июня. Азам предпринимательства обучат больше 900 самозанятых и безработных североказахстанцев. Из-за угрозы пандемии преподавать ученикам бизнес-тренеры будут в онлайн-формате. Удобно, практично, а главное, не нужно выходить из дома.

Гульназия Абилева, эксперт отдела НПП «Атамекен» по СКО:

— По итогам прошлого года по области, по проекту «Бастау Бизнес» обучились 2515 человек. Еще 600 — по проекту «Жас Кәсіпкер». В рамках проекта «Бизнес Бастау» было выдано 1778 грантов на стартовый бизнес. Свыше 500 человек получили льготные кредиты через банки 2-го уровня.

Половина выпускников школы бизнеса основали собственное дело в сфере сельского хозяйства, говорят специалисты палаты предпринимателей. Остальные нашли себя в сфере услуг. Только за последние 3 года благодаря проектам «Бизнес Бастау» и » Жас Кәсіпкер » открыли свое дело 1200 североказахстанцев.

Абай Альжанов