С 1 июня в СКО стартовала акция «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда»

Законность использования труда несовершеннолетних — один из «сезонных» вопросов, с которыми ежегодно сталкиваются полицейские. В Петропавловске во время каникул подростки чаще всего работают в кафе и на рынках. К сожалению, не всегда работодатели предлагают условия труда, соответствующие их возрасту.

В рамках акции полицейские проверяют факты возможного трудоустройства несовершеннолетних, в целях профилактики проводят беседу с населением, раздают памятки по вопросам защиты законных интересов детей.

Альбина Балтабаева, участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП ОМПС 1 ОП УП г.Петропавловска:

— Лица младше 18 лет не могут работать по ночам, им нельзя поручать работу, связанную с большими физическими нагрузками, представляющую угрозу для нравственного развития. До 16 лет трудовой договор должен подписывать один из родителей. Есть и другие ограничения, к примеру, работа не должна наносить ущерба образовательному процессу, лица моложе 18 лет не могут нести полную материальную ответственность.

Анжелика Сычева