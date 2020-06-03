С 1 июня казахстанцы, владеющие авто из Армении, могут зарегистрировать их по месту проживания

Свой «Hyundai Elantra» Дулат Абишев приобрел в декабре прошлого года. Когда узнал о новшествах в законе, решил в первый же день оформить все необходимые документы.

Дулат Абишев, житель г. Петропавловска:

— Я пригнал из Армении машину, так как там было подешевле и неплохие машины. Но, оказалось, что мы до конца не изучили законодательство: положено, или не положено. В конце недоразумений очень много было. Теперь мы рады, что разрешилась вся эта проблема: с 1 июня нам разрешили оформиться по допустимой цене. Сегодня я новые документы получил, новые номера. Я рад и поддерживаю эту идею. Спасибо за компромисс со стороны нашего правительства.

Регистрации подлежат автомобили с левосторонним расположением руля, ввезенные в Казахстан до 1 февраля 2020 года и зарегистрированные в Армении на наших граждан. Стоимость оформления составляет без малого 12 тысяч тенге, в нее входит плата за регистрацию, госпошлина за техпаспорт и госномер.

Асет Матен, начальник процессингового центра ДП СКО:

— С 1 июня 2020 года в РК разрешили регистрацию транспортных средств, временно ввезенных из Армении. Но при этом учитываются некоторые параметры, прописанные постановлением правительства. Транспортное средство может быть зарегистрировано непосредственно только на владельца транспортного средства, который постоянно проживает в Республике Казахстан и на которого выдан соответствующий документ в Республике Армения.

На данный момент 11 человек уже зарегистрировали свои автомобили. Сейчас полицейские активно ведут разъяснительную работу в специализированных ЦОНах и по телефонам «горячей линии».

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Айгерим Мукашева