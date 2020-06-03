Родители 6-х детей рассказали, каких жизненных ценностей придерживаются

Трое родных детей, двое сводных от второго брака и племянница, которую воспитали как собственного ребенка. Официального статуса многодетной мамы у Алмы Банных нет. Но он и не нужен.

Для нее главное — безусловная любовь всех ее детей. А теперь и внуков, их, к слову, тоже шестеро. Воспитание не всегда давалось легко, но основывалось оно на взаимном уважении, доверии и честности.

Алма Банных:

— Я всегда детей учила никогда не врать. Мы сами прекрасно понимаем, когда дети начинают ходить в школу, где-то получать какие-то оценки, начинают врать, я всегда в этом случае говорила, никогда не врите, потому что, правда, в любом случае когда-нибудь проявится, и вам будет стыдно за то, что вы на сегодняшний день говорите неправду, это основное, но и доверять.

А взрослым нужно уметь прощать детей, считает Алма Банных. Все потому, что именно со старших они берут пример.

Алма Банных:

— Детей всегда нужно благодарить, говорить, что они самые лучшие самые красивые, именно дома никогда не нужно ругать, я понимаю, что в строгой форме нужно что-то сказать, предъявить чтобы он понимал, что можно, что нельзя.

Чтобы воспитать во всех смыслах достойное поколение, в семье должна царить гармония. Об этом здесь знают не понаслышке. Потому что родные всегда поддержат и протянут руку помощи. И как в каждой семье, у четы Банных тоже есть свои традиции. Одна из них по праздникам собираться всем вместе за круглым столом.

Лина Кусаинова, внучка Алмы Банных:

— Мой любимый праздник, потому что там атмосфера такая прям семейная и, наверное, Наурыз и Пасха. Ажека у нас всегда, например, по субботам, по воскресеньям может приготовить что-нибудь печеное, например, там бауырсаки, блины или еще что-то.

Как говорят англичане, семья — это крепость, это надежный тыл и место, где тебя ждут и куда хочется возвращаться. Чета Банных — хороший тому пример.

Алена Хан