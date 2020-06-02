В «Орлиногорском» увеличивают популяцию птиц и насекомых

Маленькие, да удаленькие, а еще древние, как динозавры, очень умные и сильные, когда они в колонии. В таком состоянии муравьи становятся настоящим живым организмом, они слаженно и сообща способны создать целый подземный город с сотней узких тоннелей.

И если люди в большинстве своем не привыкли заботиться о месте, в котором живут, то эти рыжие лесные насекомые его старательно оберегают. За 5-6 месяцев теплого времени года обитатели среднего муравейника могут очистить лес от 2 млн вредителей.

Тимофей Семёнов, заместитель директора КГУ «Лесное хозяйство «Орлиногорское»:

— Муравьи помогают таким древесным породам, которые в основном распространены в нашей области. Это сосна, осина, береза. Они уничтожают хвое -и листогрызущих насекомых. Насекомых, которые повреждают насекомых, кору. Огораживание муравейников производим, чтобы не было их разорения дикими животными, также иногда влияет человеческий фактор на разорение муравейников.

По словам специалистов Орлиногорского хозяйства, такая нехитрая конструкция вполне может спасти лесных лекарей. Защитники природы каждую весну стараются ее умножить. Для этого достаточно снять верхний слой муравейника, засыпать его открытую часть листвой, чтобы избежать гибели маленькой части большой экосистемы, и сделать, так, называемое, расселение. Через год уже на этом месте появится полноценный новый дом для рыжих тружеников. Лесничии устанавливают их и для птиц.

Оксана Вишнякова, лесничий КГУ «Лесное хозяйство «Орлиногорское»:

— Мы устанавливаем скворечники, чтобы увеличить популяцию скворцов. Устанавливаются ранней весной для прихода птиц, примерно 4-5 метров над землей. Скворцы являются истребителями вредных насекомых, которые пагубно влияют на листву на хвою деревьев, то есть лечат наши леса.

Скворечники по 20, иногда и 30 штук делают в лесном хозяйстве сами.

Дарья Пышмынцева