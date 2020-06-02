В 76 сёлах СКО в этом году проведут работы по водоснабжению

80% всех болезней в мире возникают из-за некачественной питьевой воды. Это данные ВОЗ. Обеспечение живительной влагой сельчан — одна из топовых задач для региона. Чтобы её решить, финансирование увеличили почти 2,5 раза, если сравнивать с 2019 годом.

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— За прошлый год на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения из всех источников направлено 3,7 млрд тенге. Вода подана и улучшено водоснабжение в 48 селах, с численностью населения 29 тысяч человек. Доступ достиг 62,4%. Сельского населения 81,7.

В этом году ещё больше. Выделили 8,7 млрд тенге. На эту сумму отремонтируют около 300 км сетей. Улучшения ощутят порядка 60 тысяч североказахстанцев. Такой высокий показатель наша область добилась за последние три года вместе взятые. Работы проведут в 76 сёлах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— К примеру, вода придет в села Кулыколь и Каратал (Уалихановский район). Из-за слабого дебита скважин в этих селах долгое время отсутствовала вообще вода. В этом я лично убедился весной прошлого года, когда был паводок. Мы там три дня находились и видели, что там творилось. Сёла являются перспективными.

Потому в этом году в бюджете предусмотрели почти полмиллиарда тенге для их развития. Строительные работы уже начали. Порядка тысячи человек, наконец, забудут о своей многолетней проблеме. К слову, подход к вопросу обеспечения сельчан водой изменили кардинально.

Раньше поставить водонапорную башню на окраине села — считалось нормой. Сейчас поняли, что этого, конечно, недостаточно. Потому протягивать трубы будут в центре деревень. Так сельчанам будет проще подключиться.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если в 2018 году было отремонтировано 36 км разводящих сетей, то в этом году уже в 8 раз больше — 284 км разводящих сетей будет отремонтировано. Порядка 5 тысяч домов получат возможность подключиться к воде.

Более 15 тыс. человек не придется ходить за водой и в дождь, и в снег.

А в городах проблема иная, а именно — колодцы. К примеру, на улицах Ахременко и Досмухамбетова нет крышек на люках. Чего ждут, непонятно. Может, как это часто бывает, на проблему обратят внимание… только после несчастных случаев.

Так они уже были в других регионах. Пешеходы боятся за себя и детей, мучаются автовладельцы. Для них некоторые улицы Петропавловска становятся полосой препятствий.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Высокоподнятые и не заасфальтированные колодцы на улицах Гастелло, Кошукова, Жамбыла, Радищева, Ульянова, Жукова. Проведите обследование и устраните замечание! Каждый водитель, проезжая по этим ухабам, знаете что думает.

Это на совести городского акимата. А на плечи сельхозруководителей ложится задача — помочь населению подключиться к воде. По итогам года она должна быть в домах у каждого 4-го сельчанина нашей области.

Помогает бизнес и детским лагерям. Те, которые передали в доверительное управление, сейчас процветают. Там проводят ремонт, закупают мебель.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— К примеру, в Тайыншинском районе предпринимателем за два года было вложено 59 млн тенге. На капитальный ремонт оздоровительного лагеря. Тем самым созданы хорошие условия для отдыха детей. Аналогичную работу он планирует провести в лагере «Искра» Мамлютского района.

Но это не должно отразиться на стоимости путёвок. Как и то, что следуя санитарным требованиям, в лагерях отдохнёт меньше детей, чем в прошлые годы. Зачисление должно проходить прозрачно, чтобы не было ажиотажа среди родителей.

Айгерим Мукашева