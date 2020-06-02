Подведены итоги областного этапа конкурса «Государственный язык и СМИ»

Ежегодно свои материалы туда отправляют акулы пера и микрофона со всего региона. В этом году за места боролись журналисты двух телеканалов и 7 печатных СМИ.

Не просто новостной материал, а анализ, проблема и видение её решения. Это было основным критерием выбора победителя. В итоге третье место заняла корреспондент газеты «Солтүстік Қазақстан» Гульбике Кубенова. Серебро у главного редактора Жамбылской районной газеты «Ауыл арайы» Ігілика Рахметова.

Почётное первое место — у обозревателя газеты «Неделя СК» Алёны Любушак. Свой материал она посвятила тамаде Евгению Грязнову, который ведёт мероприятия и поёт на казахском языке, играет на домбре и даже проводит национальные обряды. Его история — настоящий пример для тех, кто ещё не говорит на языке Абая, но очень хочет научиться.

Алёна Любушак, обозреватель газеты «Неделя СК»:

— Он ведёт свадьбы, преимущественно казахские. Это меня больше всего заинтересовало, т.к. русских ведущих, которые ведут казахские тои, очень мало. Ему хотелось пропагандировать казахский язык. Он говорил о том, как важно знать язык страны, в которой ты живёшь. И как важно ему это знать. Материал на самом деле получился классный. Я думаю, что он достоин первого места, не потому что я его написала. А потому что герой был классным. Мечта просто для журналиста.

Айгерим Мукашева