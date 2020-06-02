На повестке дня — ремонт дорог

Это адрес 1 проезд Михеева, что на окраине Рабочего поселка. Протяженность улицы почти километр. Асфальта здесь никогда не было, только во время текущего ремонта дороги подсыпали щебнем. И то в последний раз, по словам местных жителей, делали это 3 года назад. Болотистая местность плюс дождливая погода дали о себе знать. Но, на днях здесь наконец дождались тяжёлую технику.

Петропавловцы:

— Живу здесь уже 3 года. Дорога была в ямах. Сейчас сделали намного лучше. Удобно ездить на мопеде. Такси можно теперь вызвать, и оно приедет.

— Нормально сделали дорогу, а то было страшно здесь. Машины ездили, побили всю дорогу. Сделали сейчас дорогу, но ненадолго

— Довольны ремонтом? Частично скажу, да. Хотелось бы лучше.

Ремонт проезжей части подрядчики начали в понедельник. Завершить работы рассчитывают через пару дней. Всего коммунальщики планируют подсыпать щебнем 33 улицы городского частного сектора, а на 27-ми провести ямочный ремонт и грейдирование. Не остаются без внимания и подъездные дороги к садоводческим обществам.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска

— Работы производятся по просьбе жителей на отчетных встречах с акимом города. Помимо этого сейчас производится средний ремонт по улице Семашко.

Улучшится в этом году подъезд к Старому и Новопавловскому кладбищам. На отсыпку дорог там уже ушло более 700 тонн щебня.

Абай Альжанов