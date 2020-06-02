Культура и спорт — в приоритете

В районном доме культуры действуют 14 кружков. Последний раз ремонт здания проводили 6 лет назад. Тогда установили пластиковые окна, изменили фасад и кровлю. С 1 апреля здесь снова развернули большую стройку.

Виталий Иванов, и.о. директора дома культуры, Аккайынский район:

— В такой сложный период для страны, когда мы все были на карантине, ремонт продолжался. Работы по капитальному ремонту должны быть завершены к первому июня. По текущему ремонту это 25 июня.

И снова внимание -окнам. Они теперь — трёхслойные пластиковые. В помещении появился санузел, ранее он находился на улице, что доставляло неудобства и сотрудникам, и посетителям. Для новой системы пожарной безопасности приобрели щитки и огнетушители.

Также заменили ограждения здания. Преобразится и сцена, сюда закупят новое освещение. Продолжается работа по реконструкции хореографического кабинета, где будут проходить занятия по танцам и фитнесу.

Александр Иванов — директор строительной компании, Аккайынский район

— Здесь было задействовано 15 человек из города и четыре человека из центра занятости.

Новый облик приобретет и стадион «Жастар». Сейчас строители устанавливают баскетбольную площадку. Завершены работы по асфальтному покрытию и установке профильных труб для ограждения. К 10 июля объект планируют запустить.

Рашид Анафьянов, директор детско-подросткового дворового клуба с.Смирново, Аккайынский район

— С первого июня работы будут проводиться по футбольному полю. Будем настилать искусственное покрытие.

Без внимания остались только трибуны, их менять пока не планируют. К 10 июля стадион будет полностью готов принимать спортсменов и болельщиков. И еще одна новость для любителей физической культуры. В этом году в Смирново приступят к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти цели выделяют более 550 миллионов тенге.

Айгерим Муканова