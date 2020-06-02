Хулиганство и вандализм: помогают ли штрафы?

Скрипит, гремит, разваливается. И все это о детской площадке на улице Кизатова. Если смотреть на нее издалека, то за счет ярких цветов горок и качелей можно подумать, что она идеальная. Настоящий детский рай. Но стоит подойти поближе, и гном, пусть и счастливый, но, лежащий на боку отдельно от пружины, на которой он был изначально установлен, даёт понять, что здесь не все так радужно.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

-Горка, а в комплекте к ней вот такая развивающая стенка. Предполагается, что ребенок с ее помощью станет сильным, ловким, а еще научится держать равновесие. Если она, конечно, не рухнет на него. Чтобы показать, насколько эта конструкция хрупкая, больших усилий не надо. Достаточно слегка надавить, и слова уже не нужны. Я, конечно, не инженер, но, по-моему, так быть не должно.

Проверять целостность вот этой горки с желтыми трубами мы не рискнули, чтобы не доламывать без того износившуюся пластиковую забаву, которая со временем очевидно стала опасной. За детьми здесь нужен глаз да глаз, считает Надежда Багнюк. В этот микрорайон она переехала недавно, ходит на площадку вместе с сыном. Куда он, туда и она. Так спокойнее, говорит женщина.

Надежда Багнюк, жительница г.Петропавловска:

— Покрытие, конечно, уже немножко плесенью покрылось. Что касаемо горок, те, допустим, качели уже не работают. Хотелось бы, чтобы местные власти обратили на это внимание, чтобы как-то подремонтировали, заменили, потому что детям очень нравится. Хотелось бы социальной ответственности.

С ней, быть может, эти, пусть и не новые фигуры животных, чуть дольше простояли без сколов. Годы и «добрые» люди решили их судьбу за них, теперь без грусти на такие статуи не взглянешь. В памяти сразу всплывает зимний эпизод с ледовым городком на центральной площади.

Там живого места от скульптур и даже лабиринта не оставили подростки, которые потом публично извинились за свое не дешевое баловство. От кого «простите, мы не хотели» точно не дождешься, так это от тех, кому мешают остановочные павильоны.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Вандалы бьют, специалисты профильных организаций ремонтируют, а мы рассказываем об этом. И так из года в год. Любители ломать и крушить с особым «трепетом» относятся к вот таким остановочным павильонам. Почему — загадка.

Петропавловцы:

— Наверное, выпивают лишнее, а может быть психологические проблемы у них.

— Культура наша, наверное, такая. Вот и все, больше ничего. Несознательные люди.

408 несознательных поступков, которые подходят к статье «Мелкое хулиганство», с начала года совершили петропавловцы, напрочь забывшие о понятии- культура. Речь идет не только о разбитых остановках.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела МПС УП г.Петропавловска:

— Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительные приставания к гражданам, осквернение жилых помещений. Все эти действия образуют состав мелкого хулиганства, за которое предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере 5 МРП, либо административный арест до 10 суток.

Но ведь дебоширов еще надо и найти. Это еще одна проблема. Здесь большую роль играет, как быстро заявление о случившемся попадет на стол стражей порядка. Раушан Бакеева ищет не мелких хулиганов, а вандалов. Понятия, которые очень легко спутать.

Раушан Бакеева, старший дознаватель по особо важным делам ДП СКО:

— Повреждение сооружений, зданий памятников, мест исторического значения карается штрафом до 160 МРП, 160 часов общественных работ, либо арестом до 40 суток. Есть еще статья 314-я — надругательство над памятниками усопших. Тоже карается штрафом до 3 тыс МРП, 300 часов общественных работ или арест 30 суток В этом году был 1 факт по статье 314-я, на мусульманском кладбище в рабочем поселке.

Вандалов не нашли. Много осталось вопросов и с поиском «крайних» на детской площадке по Кизатова, с которой мы начали этот материал. В городском акимате уверены, что дело в безалаберных людях. Мол, им поставили, а они не сберегли, еще и хулиганы внесли свой вклад. В общем, палка о двух концах.

Дарья Пышмынцева